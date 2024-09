Assisi, dopo un 2023 record il turismo cresce ancora

Assisi si conferma uno dei principali attrattori turistici dell’Umbria. La città ha registrato 826mila presenze nei primi 7 mesi dell’anno.

Come riporta tuttoggi.info la località continua a registrare numeri in crescita anche rispetto al 2023, che si era chiuso con il record di 1,4 milioni di presenze. Gli stranieri, in particolare, hanno registrato un incremento del 7%.

I numeri sembrerebbero destinati a crescere ancora nel resto dell’anno, considerando che per Assisi l’alta stagione comprende anche dicembre.

Assisi ha inoltre da poco lanciato il nuovo sito istituzionale di informazione turistica.