Assonautica e Unioncamere: nasce l’Osservatorio sull’underwater

Mettere insieme i dati delle attività del settore della blue economy, per arrivare a quantificare e rendere più riconoscibile il valore economico del mercato subacqueo. Questo l’obiettivo dell’ accordo fra il Polo nazionale della dimensione subacquea (Pns), Unioncamere e Assonautica per creare un Osservatorio nazionale sull’underwater in Italia.
Secondo un recente studio di Pwc il comparto in Italia raggiungerà i 204 milioni di euro entro il 2030, con una crescita del 15,1%. Per Giovanni Acampora, presidente di Assonautica, “si apre un percorso che apre grandi spazi di crescita economica per le nostre industrie in diversi settori dell’economia del mare: dalla sicurezza alla ricerca, dalle telecomunicazioni al turismo, fino all’acquacoltura e alla tutela ambientale”.