Assoparchi, un 2026 in recupero e al via la collaborazione strategica con il Mitur

Un 2025 in leggera flessione, e un 2026 che dovrebbe chiudere in recupero. Sono i dati forniti da Assoparchi, relativi ai 295 parchi di divertimento del nostro Paese. Lo scorso anno il settore ha registrato 21 milioni di ingressi e 306 milioni di fatturato, in calo del 2% circa sul 2024, considerato un anno record. In controtendenza rispetto a ricavi e ingressi, nel 2025 cresce però la spesa media per visitatore (+2%). Ottobre, con Halloween, si è confermato il mese con la spesa pro capite più alta, mettendo a segno un +9,5% negli ingressi e un +28,5% di spesa. Bene anche dicembre, che, con le tematizzazioni di Natale, ha registrato un aumento del 12,1% dei visitatori e del 31,1% della spesa. “L’aspettativa per quest’anno è di chiudere in linea con il 2025 o in crescita del 3, o del 5%”, ha dichiarato il neo rieletto presidente, Luciano Pareschi.

“Il ministero del Turismo intende rafforzare la collaborazione con Assoparchi, riconoscendo al settore un ruolo importante nelle strategie di sviluppo turistico del Paese – ha aggiunto il ministro Mazzi -. Nell’aggiornamento del Piano Strategico, che presenteremo il 22 e 23 marzo al Forum Internazionale del Turismo Italiano, vogliamo riservare uno spazio significativo ai programmi di sviluppo dei parchi. Parallelamente, il nostro ufficio legislativo sta lavorando a importanti semplificazioni normative, e al coinvolgimento dei parchi nelle attività di comunicazione istituzionale rivolte ai turisti, anche internazionali”.