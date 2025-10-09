Assopiscine a Rimini ribadisce la necessità una legge quadro nazionale per il comparto

TTG Travel Experience è stato teatro per due importanti tavoli tecnici promossi da Assopiscine sul tema “Turismo, sport e benessere: verso una legge quadro per il settore delle piscine”. L’iniziativa ha riunito istituzioni, esperti, operatori economici e rappresentanti della filiera con l’obiettivo di avviare un confronto sulla definizione di un quadro normativo nazionale capace di rendere l’intero comparto acquatico più integrato, sicuro e sostenibile.

Il primo tavolo ha affrontato il tema dell’integrazione tra turismo, sport e benessere, evidenziando la centralità del settore natatorio in un’ottica di sviluppo territoriale, attrattività turistica e promozione della salute. Tutti gli interventi hanno messo in evidenza l’urgenza di una regia politica che faciliti l’integrazione tra i settori, riconoscendo agli impianti natatori un ruolo strategico nella promozione del benessere, della coesione sociale e della sostenibilità. Un riferimento ricorrente è stato il modello francese, considerato un esempio virtuoso di come una legge quadro nazionale possa incentivare lo sviluppo del settore, migliorare la sicurezza e rendere accessibili le strutture a un pubblico sempre più ampio.

Il secondo tavolo, moderato da Giacomo Rossetto, consigliere di Assopiscine, si è concentrato sull’importanza di una normativa omogenea su scala nazionale che superi la frammentazione regolatoria tra Regioni e territori, per garantire a tutti gli operatori regole chiare orientate alla qualità, alla sicurezza e all’accessibilità.

A conclusione dei lavori, i relatori erano concordi sul chiedere alle istituzioni un impegno concreto per avviare un percorso legislativo condiviso. “La legge quadro che auspichiamo non è solo un’esigenza normativa, ma una visione di sistema che tiene insieme salute, sport, benessere, turismo, sostenibilità e sviluppo economico. Serve una regia comune, che dia certezze agli operatori, risposte ai territori e valore ai cittadini. Questo confronto dimostra che il settore è pronto a fare la sua parte”, ha commentato Ferruccio Alessandria, Presidente Assopiscine.