Stagione estiva in crescita grazie agli stranieri, che per la prima volta sorpasseranno gli italiani. A prevederlo è Assoturismo Confesercenti, sulla base dell’indagine condotta dal Centro Studi Turistici di Firenze sui portali delle principali Ota. Tra giugno e agosto le strutture ricettive italiane accoglieranno circa 211,2 milioni di presenze, con una crescita del 1% rispetto all’estate 2024.

La domanda si orienterà soprattutto verso il mare, seguito dalla montagna, ma entrambe in aumento del 1,1%. Le città d’arte seguono a +1%, mentre laghi e turismo rurale/collinare crescono più lentamente, rispettivamente dello 0,7% e dello 0,6%. Sempre secondo Assoturismo le aree che andranno meglio sono il Sud e le isole, con un incremento di 1,4 punti percentuali, ma a crescere di più saranno le richieste degli stranieri, con picchi al Sud anche del 3,1%.

Gli ospiti internazionali saranno circa 107,6 milioni (in crescita del 1,5%), contro i 103,6 milioni degli italiani (+0,5%). La quota estera raggiunge così il 51% del totale, e a far la parte del leone saranno nell’ordine Germania, Francia, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Polonia e Spagna. In lieve flessione, invece, i flussi da Australia e Cina, e in rallentamento anche la domanda Usa.