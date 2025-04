Assunzioni nel turismo in Liguria, il 19 maggio il bando

Aprirà lunedì 19 maggio lo sportello online per la richiesta dei bonus assunzionali relativi all’edizione 2025 del Patto per il Lavoro nel Turismo per la Regione Liguria. L’avvio era previsto per il 17 aprile, ma è slittato di un mese, e resterà aperto fino al 31 dicembre.

Lo scorso anno, dopo appena cinque giorni di apertura, si arrivò a una chiusura anticipata per overbooking. Le risorse disponibili per questa ottava edizione del Patto ammontano a 5 milioni di euro. Il patto 2025 dà priorità alle domande di assunzione a tempo indeterminato e l’incentivazione dei contratti part-time solo se con impegno orario di almeno 28 ore settimanali, non inferiori a 8 mesi. Le iscrizioni saranno possibili sul sito Filse.