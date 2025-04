Astroturismo, il Lazio si aggiudica il progetto DarkSkyTour

La Regione Lazio sarà partner di DarkSkyTour, il nuovo progetto di turismo astronomico approvato nell’ambito del quarto bando del Programma Interreg Euro-MED 2021-2027. Un’iniziativa che, spiegano dalla Regione, intende promuovere il turismo sostenibile, favorendo la protezione e la conservazione della natura, della biodiversità e delle infrastrutture verdi anche nelle aree urbane, riducendo ogni forma di inquinamento.

Il turismo astronomico o astroturismo è infatti una tipologia emergente di turismo sostenibile, in quanto prevede l’osservazione delle stelle sotto un cielo che non deve presentare alcun segno di inquinamento luminoso permanente. Le destinazioni turistiche con paesaggi di cieli notturni bui e liberi dall’inquinamento luminoso, causato dalle luci artificiali, sono le più apprezzate per lo sviluppo di questa attività.

DarkSkyTour, iniziata questo mese, avrà durata triennale fino al 31 marzo 2028 e svilupperà servizi innovativi di astroturismo riducendo contemporaneamente l’inquinamento luminoso e le emissioni di gas a effetto serra. La Regione lavorerà anche sul tema dell’utilizzo del patrimonio storico dell’astronomia come risorsa per il turismo sostenibile, vista la ricchezza di questi elementi presenti nel Lazio.

Il progetto ha come capofila l’Agenzia per lo sviluppo regionale di Kranj- Slovenia e include partner croati, spagnoli, portoghesi e montenegrini.