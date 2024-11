“Tre anni fa è stata per noi una scommessa che possiamo dichiarare vinta. Quando si punta su qualcosa di interesse sia per gli operatori sia per le istituzioni, occorre andare avanti”.

Si è espresso così il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi in occasione della terza edizione di Roots-in, Borsa Internazionale del Turismo delle Origini di Matera. Il turismo delle radici rappresenta oggi una strada per ovviare ai problemi generati dall’overtourism attraverso la valorizzazione delle tradizioni locali e della cultura andando alla ricerca delle proprie origini e dando luce soprattutto ai piccoli borghi.

“Siamo qui – ha proseguito – perché la nostra regione è convinta che il turismo delle origini sia un’occasione in più per farci conoscere sui mercati internazionali grazie al rinvigorimento dei legami tra gli italo discendenti e i loro territori di origine”.