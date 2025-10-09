Basilicata: occhi puntati sulla sostenibilità

La Basilicata punta sulla sostenibilità promuovendo alcuni prodotti di punta: Matera, 5 parchi naturali, 131 borghi dalle caratteristiche anti overtourism, due mari, 6 comuni del Metapontino con strutture ricettive di qualità ed esperienze outdoor di livello.

L’ente turistico regionale presenta in fiera “Basilicata coast to coast”, il nuovo itinerario ispirato al film di Rocco Papaleo, disponibile in versione digitale, molto apprezzata dai turisti stranieri, e in guida cartacea. Il cammino, tracciato e mappato dalla sezione CAI Laconegro, si snoda lungo 13 tappe per 170 km e risponde all’intento di valorizzare due mari e le aree interne, mixando due prodotti turistici distinti per dare luce a potenziali luoghi turistici e destagionalizzare i flussi estivi.

Si attraversano il geosito Unesco del Parco Nazionale del Pollino, la Diga di Senise, la più estesa d’Europa in terra battuta, i calanchi. “TTG Travel Exhibition è l’occasione per continuare a rilanciare il posizionamento della Basilicata e siamo onorati di aver vinto ieri il secondo posto nella classifica del premio “Italia Destinazione Digitale 2025” di Datappeal, grazie a questo progetto”, dichiara Margherita Sarli, direttore APT Basilicata.