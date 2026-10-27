Basilicata, un nuovo cammino spirituale per scoprire la cultura lucana

Un itinerario per scoprire la Basilicata a piedi dal Mar Tirreno allo Ionio. È stato presentato oggi a Milano ‘Basilicata Coast to Coast’, un nuovo cammino spirituale ideato dal Gal-La Cittadella del Sapere, che mette in rete 27 Comuni della regione.

Obiettivo del progetto è quello di valorizzare il vasto e variegato patrimonio religioso e culturale della regione. “La Basilicata possiede un patrimonio straordinario spesso ancora poco conosciuto - ha spiegato Nicola Timpone, direttore generale del Gal, riporta Ansa.it - : luoghi di fede, chiese, santuari, borghi, paesaggi, tradizioni e comunità che custodiscono una storia profonda. Il nostro obiettivo è unire queste risorse in un itinerario riconoscibile, accessibile e capace di parlare a un pubblico nazionale e internazionale”.

Il nome del nuovo cammino prende ispirazione dal celebre film di Rocco Papaleo, in cui il protagonista intraprende un viaggio tra i territori lucani. “L’ambizione - ha precisato Timpone - è trasformare quel viaggio in un cammino reale, fatto di luoghi di fede, santuari, chiese, tradizioni, cultura, natura e incontri, per raccontare al mondo l’anima più autentica della regione”.

Per la realizzazione del progetto è prevista una fase di mappatura dei siti di interesse. Successivamente sarà costruito l’itinerario, che combinerà spiritualità, cultura e natura.