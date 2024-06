Benessere, buon cibo e sport per i giovani italiani al mare

Vacanze al mare, purché abbinate a momenti esperenziali enogastronomici e di wellbeing. Per i giovani italiani è questa la tendenza 2024, ma sono i più grandi quelli propensi a spendere di più. Questa la lettura fornita da Roberta Garibaldi dei dati dell’European Travel Commission sull’estate.

Dei circa 20 milioni di italiani in viaggio, 1 su 4 andrà all’estero, mentre il resto opterà per il Bel Paese. Il 57% farà vacanze della durata di almeno 10 giorni mentre il 26% non andrà oltre la settimana. Il 30% di loro, però, non si accontenta di spiagge e acque cristalline. Vuole infatti conoscere ambienti rurali, vedere luoghi di produzione di prodotti tipici, fare esperienze enogastronomiche. Il 20% infine cerca attività legate al benessere, allo sport e alla salute. I più attivi sono i giovani, tra i 25 e i 34 anni. Pronti a spostarsi con autobus e treni, i giovani restano però anche i meno “spendaccioni”. Se infatti il 48% degli italiani dichiara che avrà un budget a disposizione uguale a quello dello scorso e solo il 14% invece lo avrà inferiore, restano gli over 65 quelli con la possibilità di spesa più alta.