BiHoliday, un anno in crescita

Il 2025 si chiude in forte crescita per BiHoliday, che archivia l’anno con un fatturato di 34,5 milioni di euro, in aumento del 13% sul 2024, e presenze oltre le attese.

Un risultato sopra la media del settore, sostenuto dalla solidità del modello sviluppato tra Veneto e Adriatico, che integra villaggi, food company e tour operator in una visione coerente di ospitalità. “Dopo cinquant’anni continuiamo a evolvere senza perdere identità”, sottolinea l’a.d. Maurizio Biasuzzi, rivendicando un approccio che mette al centro persone e territorio. La crescita è accompagnata da un masterplan sui villaggi di Caorle e Fazana, orientato a spazi, servizi e processi più efficienti. Numeri e strategia confermano una traiettoria fondata su qualità, innovazione e valore umano.

