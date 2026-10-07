Blinkup promuove i borghi con Destination Campaign Manager

Blinkup punta sui borghi con Destination Campaign Manager, configuratore gratuito per Comuni, Regioni, Dmo e consorzi. Lo strumento simula impression, copertura e visibilità delle campagne estere in 24 mercati, con quattro obiettivi, dalla notorietà alle prenotazioni e alla fidelizzazione.

Le campagne utilizzano Expedia, Booking, Trip.com, Meta, TikTok e Google.

Nel 2025 i piccoli centri hanno registrato presenze in crescita del 6,85% e arrivi del 7,86%, ma raccolgono il 20% delle presenze pur rappresentando il 68% dei Comuni turistici.

Secondo Blinkup, Visit Brescia ha ottenuto un +51,3% di ricerche e 4,6 milioni di impression, Ragusa +21,4% e 2,3 milioni, Tropea +29,8% e 1,9 milioni. Una base di stime orientative per pianificare gli investimenti e distribuire i flussi sul territorio.