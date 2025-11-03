Blu Navy Traghetti apre le prenotazioni per l’estate 2026

Sono aperte le prenotazioni per la stagione 2026 di Blu Navy Traghetti, la compagnia che collega l’isola d’Elba con la costa toscana. La compagnia ha presentato la nuova campagna ‘Dedicato a chi guarda avanti’, un invito a vivere il viaggio in assoluto relax, fin dal momento del booking.

Il concept valorizza i desideri di chi sogna l’isola d’Elba tutto l’anno, posizionando Blu Navy Traghetti come il partner ideale per una traversata confortevole e senza pensieri.

“Con questa campagna vogliamo valorizzare il piacere di programmare con serenità e di vivere la traversata come parte integrante dell’esperienza di vacanza - commenta Aldo Negri, amministratore delegato di Blu Navy Traghetti -. Il nostro obiettivo resta offrire un servizio vicino alle persone, che unisca qualità, convenienza e flessibilità.”

Tra le proposte più apprezzate tornano le formule flessibili, come “Parti prima o parti dopo”, che consente di modificare gratuitamente l’orario di partenza, lo sconto andata e ritorno, le promozioni per gruppi e le tariffe riservate ai residenti e ai nativi dell’isola d’Elba.