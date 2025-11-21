Una nuova campagna di valorizzazione e promozione della cosiddetta Italia minore è l’iniziativa lanciata dal Ministero del Turismo presso le principali stazioni italiane. “C’è tutta un’altra Italia ancora da scoprire, Welcome to Meraviglia” è il claim della campagna, realizzata attraverso il network di Grandi Stazioni Retail.

L’iniziativa vuole mettere in luce le destinazioni meno note, mostrando sugli schermi dei 14 principali hub ferroviari italiani immagini di borghi e isole minori che arricchiscono l’offerta turistica del Belpaese. Così il messaggio di benvenuto in Italia si concretizza in un viaggio che, iniziando dal treno, promette sorprese inaspettate e luoghi da sogno.

La Venere del Botticelli diventa la protagonista di un racconto che, fino al 31 dicembre 2025, inviterà turisti e passeggeri a riscoprire il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico attraverso un cammino autentico, lento e consapevole. L’Italia vista dal finestrino di un treno o dal ponte di un traghetto si trasforma un viaggio onirico alla scoperta di “tutta un’altra Italia”.

In particolare, le stazioni di Roma Termini e Milano Centrale ospiteranno un’area dedicata all’iniziativa, offrendo un’esperienza immersiva e interattiva arricchita da immagini e video di borghi, isole minori, aree interne e località meno note. I visitatori potranno condividere la loro partecipazione sui social di italia.it e ricevere gadget personalizzati.

“Il Ministero del Turismo è impegnato a dare visibilità e sostegno a borghi, piccoli Comuni, isole minori e aree interne – commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè –. Ogni anno, le grandi stazioni italiane generano 775 milioni di visite, di cui il 20% straniere, ricoprendo un ruolo strategico non solo in termini di trasporto, ma anche per raccontare l’Italia più autentica”.