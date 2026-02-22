BTM, dal 25 al 27 febbraio torna l’appuntamento a Bari

Un turismo capace di custodire la propria identità trasformandola in leva strategica per il futuro. È questo il tema alla base della XII edizione di BTM Italia, in scena a Bari dal 25 al 27 febbraio.

Il tema di quest’anno, ri~genera, vuole creare un ponte tra memoria e innovazione, tradizione e sostenibilità, esperienza e nuove traiettorie di sviluppo.

Si rinnova la partnership con il Ministero del Turismo ed Enit, creando un’occasione per mettere in luce le priorità strategiche per uno dei settori più rilevanti per l’economia nazionale e per rafforzare il dialogo tra istituzioni e operatori. Si consolida anche la collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con un focus dedicato al Turismo delle Radici. Per il travel trade confermato il patrocinio di Astoi e la collaborazione con Aidit.

Ricco il palinsesto di eventi, con oltre 100 incontri, mentre il cuore della manifestazione sarà il B2B in programma il 25 e 26 febbraio, con il debutto anche di un B2B Mice dedicato al turismo congressuale.