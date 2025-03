Busitalia Campania potenzia il Salerno Airlink per l’estate, fino a 49 corse settimanali

Più corse per il Salerno Airlink. Dal primo aprile Busitalia Campania potenzierà i servizi da e per l’aeroporto, operando fino a 49 corse settimanali, programmate in base al nuovo operativo dello scalo.

Le corse saranno attive dalle 5:20 fino alle ore 22:00 circa, con orari differenziati pensati per adattarsi al calendario dei voli, con un tempo di percorrenza di circa 40 minuti.

La società del Gruppo Fs prevede ulteriori potenziamenti del servizio in futuro, in base alle necessità dei passeggeri e all’operativo aereo.

I biglietti per il Salerno Airlink sono acquistabili presso la biglietteria Busitalia Campania nella stazione di Salerno o attraverso i canali Trenitalia, l’app UnicoCampania, i canali Travelmar per i viaggi traghetto+bus. E ancora a bordo bus direttamente dall’autista, senza maggiorazioni, con pagamento tramite Pos o in contanti oppure mediante il sistema Tap&Go in modalità ticketless con carta di credito; e da aprile anche nei punti vendita abilitati con sistemi ad emissione istantanea con QR Code dei circuiti PuntoLis, DropPoint, Mooney.

I ticket includono il trasporto di un bagaglio con dimensioni massime di 55x40x20 cm. I bambini di età inferiore ai 6 anni viaggiano, invece, gratuitamente.