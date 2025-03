Busitalia accelera nel settore turistico con un maxi investimento. “Entro l’estate arriveranno 111 bus di ultima generazione, per un investimento di 44 milioni”, annuncia l’a.d. Serafino Lo Pane.

L’azienda del gruppo FS punta sull’intermodalità: “Non solo bus, ma anche navi sul lago Trasimeno e collegamenti con aeroporti come Salerno, Perugia e Orio al Serio per Brescia e Verona”.

Novità anche per le Dolomiti: “A breve partiranno i collegamenti da Padova a Cortina”. L’obiettivo è offrire un servizio integrato per il turismo, nazionale e internazionale. “Vogliamo collaborare con agenzie di viaggi e online travel agency, perché il turismo va connesso”.

Busitalia si propone come vettore-chiave per migliorare l’accessibilità alle destinazioni italiane, offrendo collegamenti efficienti e sostenibili. “Il nostro impegno è garantire qualità e servizi avanzati per supportare la crescita del turismo, facilitando gli spostamenti dei visitatori. Da qui a un anno porteremo i turisti nel cuore delle destinazioni italiane”.