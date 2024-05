Parte la stagione estiva di Treni Turistici Italiani, la società di Trenitalia dedicata al turismo ferroviario. Tre i servizi che verranno offerti nel corso dell’estate: l’Espresso Cadore da Roma a Cortina, l’Espresso Versilia, da Milano a Livorno passando per le Cinque Terre e la Versilia e l’Espresso Riviera, sempre in partenza da Milano Centrale verso Varazze, Savona, Albenga, Alassio, Sanremo, Bordighera e Ventimiglia.

Da oggi sono in vendita i biglietti per i primi due treni, che viaggeranno in periodi definiti dell’estate.

L’Espresso Versilia partirà il 6 agosto e sarà operato ogni martedì e giovedì fino al 26 settembre: a bordo i compartimenti salottino di prima e seconda classe, che ospitano da quattro a sei persone e possono essere prenotati per intero. Le vetture sono dotate di comode poltrone ed ampi finestrini panoramici, per ammirare in totale relax le splendide coste liguri e toscane.

L’Espresso Cadore circolerà dal 25 giugno al 31 agosto, con partenze da Roma Termini il martedì e venerdì, con fermate intermedie a Ponte nelle Alpi e Longarone; il rientro da Cortina d’Ampezzo/Calalzo sarà invece nei giorni di mercoledì e sabato.

L’Espresso Riviera circolerà nei weekend dal 3 agosto a fine settembre.

A bordo di tutti i treni Espressi di FS Treni Turistici Italiani è sempre disponibile il servizio ristorante.

Nell’apposita carrozza, unica nel suo genere con ampie vetrate, interior ricercati e confortevoli posti a sedere, è possibile gustare menù e piatti made in Italy. Il bar di bordo è disponibile per tutta la durata del viaggio. Tutti i treni sono dotati di una carrozza speciale con ampi spazi attrezzati, sempre presidiata da personale dedicato, per il trasporto di biciclette, equipaggiamento sportivo e grandi bagagli. I piccoli animali domestici sono benvenuti a bordo.