Caldo estremo: stop allo sci sullo Stelvio

Stop allo sci estivo sul ghiacciaio dello Stelvio, in Alta Valtellina. La Sifas (Società Impianti Funiviari allo Stelvio), ha reso noto che “a causa delle temperature registrate negli ultimi giorni, con ondate di caldo continue anche ad alte quote, l’assenza di rigelo notturno del manto nevoso e i frequenti temporali che hanno ulteriormente compromesso lo stato del ghiacciaio, da sabato 15 agosto l’attività sciistica sullo Stelvio è sospesa fino a data da destinarsi”.

Rimane, invece, attivo il servizio delle funivie.