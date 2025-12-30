Roma si prepara a salutare il nuovo anno con numeri da primato. Dopo il record di Natale, anche il periodo di Capodanno conferma la città come una delle capitali europee del turismo.

“Secondo i dati Ebtl, tra il 29 dicembre e il 3 gennaio sono attesi 438mila arrivi, in crescita del 3,85% sul 2024, e oltre un milione di presenze, pari a un +1,87%. Un risultato che potrebbe ulteriormente migliorare grazie alle prenotazioni last minute” afferma Alessandro Onorato, assessore al Turismo e Grandi Eventi di Roma Capitale.

“La Capitale segnerà un nuovo record anche grazie a un’offerta di eventi capace di attrarre pubblici diversi”. Tra i driver principali il concertone di Capodanno al Circo Massimo, con Alessandra Amoroso, Tananai e Fabri Fibra, che rafforza l’appeal della città. “Sempre più persone scelgono di festeggiare il 2026 a Roma. Eventi gratuiti e popolari generano valore diffuso per alberghi, ristoranti e commercio, rafforzando l’indotto e l’immagine internazionale della città”, conclude l’assessore.