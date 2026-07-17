Nasce il progetto dell’industria dell’ospitalità 4.0, la sfida di Federturismo Confindustria per accompagnare la crescita e lo sviluppo economico italiano costruendo un sistema turistico sempre più moderno, competitivo e sostenibile.

Lo ha spiegato, in un’intervista a Il Sole 24 Ore, Massimo Caputi, presidente di Federturismo Confindustria. “La sfida per il turismo italiano nei prossimi anni - ha detto - è trasformare un periodo positivo, anche per situazioni geopolitiche mondiali, in una crescita strutturale. L’Italia parte da una posizione di forza”.

Secondo Caputi “oggi l’Italia è una delle destinazioni più attrattive del mondo, beneficia di una domanda internazionale molto dinamica, dispone di un patrimonio culturale e paesaggistico unico e sta consolidando la propria leadership nel Mediterraneo”.

Il turismo italiano, secondo Confindustria, “non deve limitarsi a gestire una domanda crescente. Deve guidarla, orientarla e trasformarla in valore economico stabile per le imprese e per i territori”. La ricetta di Caputi deve prevedere più attenzione all’occupazione e alle risorse umane, utilizzando al meglio i contratti di filiera, e tanta semplificazione burocratica. “Le imprese non chiedono meno controlli o meno regole. Chiedono regole più semplici, tempi certi e una Pa che accompagni gli investimenti” ha concluso.