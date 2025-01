Caramanna a Madrid: “Turismo accessibile, un valore aggiunto per l’Italia”

“Il nostro Paese sta compiendo molti progressi nella direzione di un turismo capace di superare barriere fisiche, cognitive, sensoriali e culturali, garantendo a ogni individuo il diritto di accedere e di godere del patrimonio collettivo”. Così ha dichiarato a Madrid il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Caramanna, capogruppo in Commissione Attività produttive e consigliere del ministro del Turismo, durante l’evento ‘Accessible Tourism: Harnessing the benefits of inclusive destinations for companies and people’.

“Tra i nostri punti di forza - ha ricordato - l’implementazione del tourism digital hub, il finanziamento di un’infrastruttura digitale nuova che si avvale di modelli di intelligenza artificiale per l’analisi dei dati e dei servizi a beneficio dei turisti e degli operatori del settore. Tante leve per agevolare la crescita di un turismo accessibile, senza discriminazioni, che può essere un valore aggiunto per la nostra nazione”.