La grande battaglia dell’overtourism sarà uno dei temi cruciali per il G7 del Turismo, che si terrà a Firenze al 13 al 15 novembre prossimi. Ad anticipare i temi dell’incontro al vertice che riunirà le maggiori potenze mondiali è stato l’onorevole Gianluca Caramanna, consigliere del Ministro del Turismo, nel corso di TTG Travel Experience.

“Il G7 si concentrerà sull’uso dell’IA per ottimizzare la gestione dei flussi turistici e affrontare problematiche come l’overtourism”, ha anticipato Caramanna. Evidenziando comunque come passi in avanti siano stati fatti ancora prima dell’adozione delle nuovissime tecnologie. “Le politiche di destagionalizzazione stanno già producendo risultati positivi, incentivando i flussi turistici in periodi e luoghi meno frequentati”. Il consigliere ha comunque tenuto a evidenziare come troppo spesso si abusi del termine overtourism, fenomeno che in Italia riguarda solo alcune aree circoscritte come Roma, Venezia o Firenze.

Nel corso del G7 del Turismo sarà inoltre previsto un incontro con gli operatori del settore per sviluppare un documento comune, redatto con l’obiettivo di promuovere una visione condivisa.

I dati dell’estate italiana

Durante l’evento riminese che si è chiuso venerdì scorso, Caramanna ha anche presentato i dati della stagione estiva 2024, mostrando “un aumento sul 2023 dei turisti stranieri, che rappresentano il 50% delle presenze”. Il consigliere ha inoltre sottolineato come “la durata media dei soggiorni sia aumentata, segno dell’efficacia delle politiche ministeriali per una migliore distribuzione dei flussi turistici sul territorio”.

Riguardo al comportamento dei turisti italiani afferma che “stanno preferendo soggiorni più brevi e frequenti anziché le lunghe vacanze estive, adattandosi a nuove offerte e periodi meno affollati. Un cambiamento legato all’aumento dei prezzi, che ha spinto a una maggiore flessibilità nelle abitudini di viaggio”.