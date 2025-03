L’‘effetto Giubileo’ sarà comunque positivo e garantirà un’onda lunga all’incoming. Gianluca Caramanna, capogruppo in Commissione Attività Produttive e consigliere del Ministero del Turismo, spiega a TTG Italia come i timori connessi al grande evento siano da fugare. ì

“Per quest’anno mi sento comunque ottimista – spiega -. Ritengo che la Francia con le Olimpiadi abbia fatto scuola: passato l’anno del grande evento, i numeri beneficeranno dell’effetto vetrina garantito dagli eventi di portata mondiale come il Giubileo. E i turisti che sceglieranno l’Italia aumenteranno nei prossimi anni”.

Incontrato a margine dell’intervento del ministro Daniela Santanchè durante Bmt a Napoli, Caramanna sottolinea anche come quest’anno la partita sia “tutta da giocare. Per vincere la sfida con la Spagna dobbiamo puntare sulla qualità, come sottolineato anche dal ministro. La Spagna ha più posti letto, ma noi abbiamo un’offerta di livello più alto”.