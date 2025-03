Carenza di personale nel turismo, Santanchè: “Vogliamo creare staff house per i lavoratori comparto”

Il Ministero del Turismo al lavoro per fornire abitazioni ai lavoratori stagionali del settore. In questo modo il dicastero vuole supportare i titolari delle strutture ricettive e rimediare alla carenza di personale nel comparto. La necessità di dover operare lontano dal proprio domicilio per diversi mesi sta infatti allontanando forza lavoro dalla filiera.

“Mi dedicherò molto alle staff house, le case per i lavoratori - ha promesso il ministro del Turismo Daniela Santanchè nel corso di un evento a Verona -. Così da fornire un aiuto agli imprenditori, perché comunque pagare la casa ai propri dipendenti stagionali comporta un costo, e al contempo dare la possibilità ai giovani di rinnamorarsi del turismo, anche perché la casa è un componente importante per la qualità della vita di ciascuno di noi”.