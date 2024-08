Caribe Bay, al via la stagione estiva con la nuova area relax Silver Cape

Si apre con la novità Silver Cape l’estate a Caribe Bay. Il parco acquatico ha alzato il velo sulla nuova area pensata per il relax.

“Quest’anno abbiamo investito più di 2 milioni di euro tra ampliamenti e restyling, per un totale di 5.000 mq di spazi aggiuntivi a disposizione degli ospiti, che rendono il Parco sempre più vivibile, anche nelle giornate di massima affluenza”, spiega Luciano Pareschi, ceo e founder Caribe Bay.

L’area è situata in posizione panoramica e si raggiunge attraverso un percorso pedonale che si intreccia con le sinuose anse dello scivolo Silver Waterfalls, completamente rinnovato.

Immersa in un palmeto di 300 esemplari, Silver Cape dispone di postazioni relax allestite con ampie tende in stile piratesco, lettini king size e cassette di sicurezza, nonché di punto ristoro per pranzare con vista panoramica sul parco e sulle cascate.

Per gli ospiti della nuova area è previsto anche lo spettacolo ‘The Pirates of Silver Cove’.

Sul fronte della domanda, si attende un’estate positiva. “Nonostante il meteo di giugno non sia stato particolarmente clemente, l’andamento della prima parte di luglio ci fa ben sperare per un’estate in linea con lo scorso anno - afferma Pareschi -, anche in considerazione delle buone performance degli arrivi dall’estero, con Germania ed Europa Centrale in testa, seguite da Slovenia e Ungheria”.