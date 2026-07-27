Caribe Bay, apre il minigolf tematizzato Caribbean Golf

Il golf approda a Caribe Bay. Il parco apre il nuovo Caribbean Golf, un minigolf tematizzato, pensato per offrire a bambini e ad adulti una nuova esperienza di gioco e intrattenimento.

La novità è accessibile senza supplementi, grazie al nuovo varco interno a pochi passi dalla spiaggia della Laguna de Oro. “Il nostro obiettivo - spiega il ceo e founder di Caribe Bay, Luciano Pareschi - è moltiplicare le esperienze disponibili nel parco, superando il tradizionale binomio scivoli e piscine, per allargare sempre di più il bacino di riferimento, mantenendo come trait d’union la tematizzazione immersiva che ci contraddistingue”.

Rispetto al format ufficiale di 18 buche, il Caribbean Golf propone un percorso suddiviso in 24 tappe. Il tracciato accompagna i giocatori in un’avventura immersiva alla ricerca di un tesoro perduto, tra antichi relitti e mostri marini sotto lo sguardo beffardo dei pirati di Caribe Bay.

Superati il Fisherman’s Village e Hole Cove, le prove di abilità continuano nelle lontane terre di Black Bay e Wind Way, ciascuna con 5 buche, che custodiscono il tesoro: il grande forziere dell’ultima buca, che registra il punteggio finale e decreta il vincitore.

Mazze e palline sono offerte direttamente da Caribe Bay. Dopo la chiusura serale del parco, il Caribbean Golf rimane aperto fino alle 22, per consentire di vivere una serata diversa a Jesolo.