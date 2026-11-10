Carloni, Adsp del Mare Adriatico Centrale: “Così potenziamo i nostri porti”

Un lavoro di integrazione tra numerosi scali per dare una struttura ben delineata e capace di conquistare spazi nel traffico crocieristico. Questo l’impegno che attende Mirco Carloni, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Presidente, il sistema portuale del Mare Adriatico Centrale è complesso. Unisce realtà diverse, campanilismi tra Marche e Abruzzo: qual è la sua visione di insieme per integrare al meglio questi scali?

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale riunisce sette porti in due regioni: Ancona, Falconara Marittima, Pesaro e San Benedetto del Tronto nelle Marche; Pescara, Ortona e Vasto in Abruzzo. La nostra visione è quella di un sistema e non di una somma di scali, dove ogni porto ha una propria identità e una propria vocazione. La missione dell’Autorità è valorizzare queste differenze rendendole complementari, in una logica di rete che va oltre i confini amministrativi tra le due regioni. Le identità locali sono una ricchezza; il sistema serve a dare loro più forza e più visibilità sui mercati internazionali.

Sviluppo delle infrastrutture e discussioni sull’impatto sullo scalo di Ancona: a che punto siamo, stato dell’arte e come si intende sviluppare il segmento?

Il porto di Ancona sta affrontando una fase molto dinamica nello sviluppo infrastrutturale. Sono in costruzione nuove banchine, si stanno aggiornando e potenziando gli accosti e le infrastrutture esistenti. La sfida che, come Adsp, abbiamo intrapreso dopo la mia nomina a presidente è come massimizzare la resa delle infrastrutture di Ancona. Stiamo preparando delle valutazioni mirate a sprigionare il potenziale di sviluppo imprenditoriale degli operatori dello scalo.

Entro il 2027 mi aspetto anche di avere operativo il sistema di elettrificazione delle banchine, che darà ulteriore spinta alla sostenibilità ambientale dello scalo e ridurrà sensibilmente l’impatto del porto sulla città. Sono tutti elementi che si collegano alla strategia dell’amministrazione comunale su turismo, accoglienza e cultura che vede nel programma di Ancona Capitale italiana della cultura 2028, un momento unico per suggellare la trasformazione della città. Il porto non è mai stato solo uno spettatore di questa strategia, e continueremo ad essere promotori attivi.

Il traffico turistico sta ottenendo una crescita inaspettata...

Ancona è tra i primi porti italiani per numero di destinazioni internazionali servite dai traghetti: Spalato e Zara in Croazia, Durazzo in Albania, Patrasso, Igoumenitsa e Corfù in Grecia. Le stime prevedono per il 2026 di superare gli 800.000 passeggeri, di cui 85.000 crocieristi. I picchi estivi sono importanti: nel solo fine settimana di Ferragosto 2026 sono transitati oltre 18.500 passeggeri, su quindici traghetti e una nave da crociera.

Pesaro quest’anno raggiungerà i 15.000 passeggeri, con una crescita importante del traffico crociere che si affianca alla linea passeggeri veloce verso il nord della Croazia. Il traffico crocieristico è stato una grande soddisfazione, frutto del lavoro di promozione svolto in questi anni verso le compagnie da crociera di nicchia, che possono trovare in un piccolo scalo come Pesaro la porta di accesso ad un territorio di qualità. Anche il porto di Ortona con i suoi circa 700 crocieristi si conferma come porta di un territorio che i flussi internazionali del crocierismo ancora devono pienamente scoprire.

Un altro risultato importante del 2026 è stato l’allungamento della stagione crocieristica. La stagione 2026 ad Ancona copre undici mesi, da febbraio a dicembre, e quella del 2027 partirà già a gennaio. La posizione baricentrica dei porti dell’Adriatico centrale, a metà strada tra Venezia, la costa croata e la Grecia, offre ai passeggeri un’opportunità di scoperta di mete ancora poco conosciute.

Quanto è difficile attrarre nuovi operatori crocieristi?

Per attrarre le compagnie di crociera la prima cosa è far conoscere loro i porti e, soprattutto, i territori. Per questo continuiamo a promuovere nei meeting internazionali i nostri territori e rafforziamo la collaborazione con le Regioni ed i Comuni, perché le città portuali possano assicurare sempre un’accoglienza di qualità agli ospiti delle crociere e massimizzare i benefici sulla comunità.

Un importante veicolo promozionale è MedCruise, l’associazione dei porti crocieristici del Mediterraneo, che quest’anno compie trent’anni e riunisce oltre 160 porti e circa 60 membri associati in più di venti Paesi. È un’associazione altamente rappresentativa, che raccoglie porti grandi e piccoli e ci offre occasioni di incontro, conoscenza e networking con i principali rappresentanti delle compagnie di crociera e dei tour operator, oltre a strumenti di benchmark e di confronto utili anche nei contesti locali. (r.v.)