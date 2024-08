Cavecation, nel parco del Cilento le grotte offrono il ‘chill-ticket’

La chiamano Cavecation, una contrazione di Cave e Vacation: la ricerca del fresco in un’estate torrida si può realizzare scegliendo di scendere sottoterra, nelle grotte. L’Italia è ricca di luoghi dove il sottosuolo può offrire un riparo dalla calura, ma è in Campania, nelle grotte di Pertosa-Auletta, nel Parco nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni, che si è scelto di valorizzare queste peculiarità per sfuggire alla calura.

“È un fenomeno che stiamo registrando nell’ultimo mese, con picchi di richieste nelle giornate e nelle ore più calde - spiega Maria Rosaria Carfagna, presidente della Fondazione MIdA che gestisce le Grotte di Pertosa-Auletta –: è un ottimo segnale per il territorio perché conferma la varietà e complementarità della nostra offerta turistica. Infatti, i turisti che affollano in questi mesi la costa cilentana possono prendersi una pausa dal caldo alternativa e scoprire bellezze naturali uniche”.

Così, per rendere ancora più attrattiva la nuova tendenza, il sito, che è l’unico in Italia ad avere al suo interno un fiume sotterraneo navigabile, ha deciso di lanciare una curiosa iniziativa. Si chiama Chill-Ticket e prevede uno sconto speciale per gli ingressi di coppia alle Grotte di Pertosa-Auletta, nei giorni in cui le temperature esterne supereranno i 35 gradi.