“Le previsioni sulla presenza di turisti in Italia nel prossimo mese di agosto fanno ben sperare, con una sensibile crescita attesa rispetto allo scorso anno, soprattutto per quanto riguarda i visitatori stranieri. Significa che il lavoro che stiamo facendo insieme al governo per essere sempre più attrattivi sta funzionando. Inoltre, sul piano dei prezzi è importante segnalare che gli aumenti che si registrano da noi sono più contenuti rispetto a quelli di competitor europei come Grecia e Spagna. Per migliorare ancor di più la competitività e limitare i rincari, dobbiamo puntare su un’offerta più ampia e su iniziative che favoriscano la destagionalizzazione”. Gian Marco Centinaio, vice presidente del Senato, commenta così il ternd della stagione.

“Il nostro obiettivo è di far conoscere l’Italia come possibile meta di tanti ‘turismi’, valorizzando la ricchezza di destinazioni ed esperienze diffuse sui territori. Dobbiamo essere bravi a dare al mondo un’immagine unitaria e al tempo stesso plurale del nostro Paese, perché venire da noi significa poter godere di tanti paesaggi, tanti sapori e tante attività in un solo viaggio. Se lavoreremo in questa direzione tutti insieme, governo e Regioni, pubblico e privato, gli obiettivi da cogliere potranno essere sempre più ambiziosi”.