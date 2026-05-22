Cesarini, Trenord: “Il treno è turismo esperienziale”

“Il treno è turismo esperienziale”. Con queste parole il direttore commerciale di Trenord, Leonardo Cesarini, spiega il successo del modello ‘Gite in treno’.

Il prodotto e la rete di collegamenti ferroviari offerti dal vettore si stanno rivelando una leva sostenibile per la crescita del turismo in tutto il territorio lombardo. A confermarlo i numeri, snocciolati dal direttore generale di Trenord, Emanuele De Santis, in apertura dell’evento ‘Il modello Gite in treno. Il treno come leva sostenibile per la crescita del turismo regionale’, che si è svolto oggi a Milano. “Il treno sta diventando un elemento importante per le persone che vogliono vivere il weekend o le festività in modo diverso - ha affermato -. Stiamo registrando nei numeri importantissimi. Abbiamo un +20% rispetto all’anno scorso e abbiamo registrato 3,3 milioni di passeggeri nei primi mesi dell’anno sul weekend. Numeri importanti che vanno sull’onda delle Olimpiadi e di tutto quello che la Lombardia può offrire sul piano leisure”.

Forte di questa domanda in ascesa, Trenord sta investendo per migliorare l’esperienza di viaggio di chi usa il treno nel tempo libero. In primis rinnovando la flotta lungo le linee che raggiungono le principali destinazioni turistiche regionali (laghi, grandi parchi divertimento, città d’arte) con i nuovi treni Caravaggio, Donizetti, Colleoni, mezzi che garantiscono più comfort, più tecnologia e consumi ridotti.

Al contempo, insieme a Lonely Planet il vettore ferroviario ha realizzato ‘Fuori stazione’, una guida che propone itinerari enogastronomici nei pressi delle stazioni servite.

La pubblicazione si aggiunge ad altre tre guide realizzate da Trenord con Lonely Planet per valorizzare le destinazioni turistiche raggiungibili in treno. Tutte le pubblicazioni sono disponibili per il download gratuito su trenord.it.