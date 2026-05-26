Cinecittà World: si apre la stagione estiva

Tre parchi, 40 attrazioni e 7 aree tematiche, e un palinsesto di grandi eventi. Si aprirà il 30 maggio l’estate 2026 di Cinecittà World, che si avvia con l’apertura di Aqua World. “Oggi il pubblico cerca esperienze sempre più immersive e diversificate - spiega David Tommaso, direttore generale Cinecittà World -. Con un unico biglietto 3 parchi Cinecittà World offre agli ospiti una vera vacanza in un giorno: un viaggio che di giorno, e adesso anche di sera, li conduce attraverso mondi diversi, tra attrazioni, spettacoli, eventi unici in Italia ed esperienze per tutte le età”.

“Ad arricchire gli show del Parco – si legge in una nota della società - arriva K-Pop- il Ritmo Perduto, l’energia del pop coreano da ballare e cantare con tutta la famiglia. La stagione degli eventi prende il via proprio il 30 maggio con il Ragazzo del Pincio, virale sui social, e una grande festa pop tutta da cantare, tra grandi successi della musica italiana e canzoni tratte dal nostro cinema”.

Gli eventi straordinari proseguiranno poi in tutti i weekend di giugno con il Cinecittà World Soccer Experience e il Roma Comics tra gli altri. Il mese si chiude con il più grande omaggio mai realizzato dedicato a Bud Spencer, a 10 anni esatti dalla sua scomparsa: il Bud Spencer Tribute – 10 anni senza Bud.