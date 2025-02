City Break e turismo di lusso: il piano di Roma per il turismo

Rafforzare l’immagine di destinazione ideale per i city break e potenziare il segmento lusso. Sono queste alcune delle linee guida del “Piano di promozione turistica di Roma Capitale in Italia e all’estero per gli anni 2025 e 2026” approvato dalla Giunta capitolina.

Nel documento si sottolinea inoltre come Roma sia la prima destinazione italiana per il segmento Mice, con 119 congressi ospitati nel 2023m che l’hanno portata in settima posizione a livello mondiale, come ricorda romatoday.it.

All’interno del testo si sottolinea inoltre come Roma voglia diventare anche un vero e proprio ‘stile di vita’, valorizzando anche settori come moda, sport e grandi eventi.