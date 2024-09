Cna Turismo e commercio: settembre record per il travel in Italia

Un settembre da 6 miliardi di euro. Questa la stima della spesa totale che a fine mese avranno accumulato in Italia gli oltre 8,5 milioni di turisti stranieri attesi secondo le stime di Cna Turismo e Commercio.

Come riporta italiaoggi.it, le previsioni per tutto l’anno parlano invece di 32 milioni di presenze straniere, contro i 30 milioni del 2023, anche grazie all’aumento dei pernottamenti. Cresce infatti anche la permanenza media, che arriva a 3,7 notti in media.

Per quanto riguarda i mercati di provenienza, al primo posto nel bilancio finale ci saranno i tedeschi, seguiti dai britannici e dai nordeuropei. Per gli arrivi al di fuori dal Vecchio Continente, gli Stati Uniti si piazzano saldamente al primo posto, seguiti dagli arrivi dall’Estremo Oriente.