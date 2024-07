Cogne isolata, continua il trasferimento in elicottero dei turisti

Sono quasi 1500 i turisti sfollati in elicottero da Cogne dopo che la strada regionale - unico collegamento con il fondo valle - è stata devastata dalla piena del torrente Grand Eyvia, che ha distrutto la strada creando voragini profonde fino a 20 metri.

Il paese sembra così destinato a restare isolato almeno fino a fine mese e oggi saranno 300 i villeggianti trasferiti in elicottero al campo sportivo di Aymavilles e da lì accompagnati in bus ad Aosta. “Siamo fiduciosi di poter salvare la stagione - ha detto a Corriere della Sera il sindaco Franco Allera -. Cogne è una località che vive di turismo e stiamo lavorando per trovare un sistema che ci consenta in breve tempo di portare qui i nostri affezionati villeggianti”. Intanto occorre riparare l’acquedotto e sistemare le strade che conducono a Lillaz e in Valnontey.

Imponenti i danni anche a Cervinia che, pur non essendo rimasta isolata, ha visto la strada principale, via Carrel, invasa da un’ondata di fango e detriti provenienti dal torrente Marmore. Allagati ristoranti, bar, negozi e altre attività commerciali. I danni sono stimati in vari milioni di euro.