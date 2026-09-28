Coldiretti: vacanze green quasi raddoppiate in 10 anni

Negli ultimi dieci anni le vacanze in agriturismo sono quasi raddoppiate, con un incremento dell’85% delle notti trascorse in campagna, oltre il triplo della media nazionale. E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti e Campagna Amica diffusa in occasione della Giornata mondiale del turismo.

Nel 2025 gli agriturismi hanno accolto 5,1 milioni di arrivi e 18,3 milioni di presenze. Il vero motore della crescita resta la domanda estera, che in dieci anni ha visto aumentare del 119% le notti trascorse. Gli stranieri rappresentano ormai oltre il 60% delle presenze. Ai bacini tradizionali, come quello statunitense, che ha fatto registrare un incremento record del 147%, si affiancano nuovi mercati come Corea del Sud, Brasile, Cina e India. “Secondo le ultime stime il 2026 farà segnare un nuovo record per l’agriturismo italiano”, si legge in una nota di Coldiretti.

Tanta natura e semplicità ma senza dimenticare l’innovazione. Quasi 4 agriturismi su 10, ovvero il 37%, ha investito nella digitalizzazione per ottimizzare la gestione della propria azienda e l’accoglienza degli ospiti.