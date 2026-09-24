Colosseo ancora chiuso il 24 settembre

Prorogata al 24 Settembre 2026 la chiusura del Parco archeologico del Colosseo. Come riportato sul sito ufficiale del parco, “fino a nuova disposizione del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il Parco archeologico del Colosseo proroga a domani, giovedì 24 Settembre 2026, la chiusura al pubblico dei propri siti, in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti e a tutti i lavoratori del Parco”.

La chiusura riguarda “tutti gli ingressi previsti per la giornata del 24 settembre 2026”. I rimborsi saranno effettuati automaticamente. Non è pertanto necessario inoltrare singole richieste di rimborso o ulteriori comunicazioni relative alle prenotazioni coinvolte. La richiesta è di attendere il completamento delle procedure previste, evitando l’invio di richieste multiple che potrebbero rallentare le attività di gestione attualmente in corso.