TTG Italia

Colosseo ancora chiuso il 24 settembre

Colosseo ancora chiuso il 24 settembre

Prorogata al 24 Settembre 2026 la chiusura del Parco archeologico del Colosseo. Come riportato sul sito ufficiale del parco, “fino a nuova disposizione del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il Parco archeologico del Colosseo proroga a domani, giovedì 24 Settembre 2026, la chiusura al pubblico dei propri siti, in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti e a tutti i lavoratori del Parco”.

La chiusura riguarda “tutti gli ingressi previsti per la giornata del 24 settembre 2026”. I rimborsi saranno effettuati automaticamente. Non è pertanto necessario inoltrare singole richieste di rimborso o ulteriori comunicazioni relative alle prenotazioni coinvolte. La richiesta è di attendere il completamento delle procedure previste, evitando l’invio di richieste multiple che potrebbero rallentare le attività di gestione attualmente in corso.

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana