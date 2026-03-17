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COMBO si espande sotto la guida del nuovo ceo

COMBO si espande sotto la guida del nuovo ceo

Novità in vista per COMBO dopo la nomina, lo scorso settembre, di Marc Sampietro come chief executive officer. Il brand di ospitalità mixed use, presente già a Venezia, Milano, Torino e Bologna, punta a espandersi nelle principali città italiane e in alcune destinazioni turistiche del Sud Europa.

Nei prossimi cinque anni oltre, quindi, al consolidamento delle strutture in portfolio, sono previste nuove acquisizioni e riqualificazioni di edifici storici o partnership e joint venture con realtà già esistenti.

L’obiettivo dichiarato è quello di raddoppiare il fatturato intercettando anche nuovi target di clientela.

Stanno andando in questa direzione anche gli inserimenti, in alcuni ostelli, di palestre in collaborazione con Technogym e i curated shop dedicati a piccoli artigiani e designer emergenti. “La sfida sarà far crescere la nostra rete preservando quell’anima autentica e creativa che rende ogni nostra casa un luogo unico” ha dichiarato Sampietro.

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