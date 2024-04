Con le Frecce ai concerti di Bruce Springsteen, tariffe agevolate per i fan

Con Trenitalia al concerto del ‘Boss’. La società del Gruppo Fs consentirà ai fan di Bruce Springsteen di assistere alle date italiane del suo tour mondiale ‘Bruce Springsteen and The E Street Band’, l’1 e il 3 giugno 2024 allo Stadio San Siro di Milano.

Sarà così possibile raggiungere i concerti viaggiando a bordo delle Frecce e usufruendo della opzione FrecciaMusic, che garantirà riduzioni delle tariffe fino all’80%.

Le date per usufruire dell’offerta sono: per il viaggio di andata, dal 30 maggio al 3 giugno; per il viaggio di ritorno, dall’ 1 al 4 giugno.

Si potrà viaggiare a bordo di Frecciarossa e Frecciargento godendo di riduzioni in prima e seconda classe, con le tariffe Standard, Business e Premium. Sono esclusi il livello di servizio Executive e il servizio salottino.

Per accedere all’agevolazione sarà necessario utilizzare il codice SPRINGSTEEN al momento dell’acquisto ed esibire il biglietto del concerto a bordo.