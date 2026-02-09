Concessioni balneari, niente più caos, arriva il ‘bando tipo’ del ministero

Sarà emanato nelle prossime settimane a cura del Mit, il Ministero dei Trasporti, il ‘bando tipo’ per la messa a gara delle concessioni demaniali da parte dei comuni. La decisione è stata presa la scorsa settimana in consiglio dei ministri e mira in primis ad evitare l'attuale caos per cui ogni comune è proponente di un proprio bando. “Da qui l’idea di un bando tipo che assicuri un esercizio delle funzioni amministrative ordinato e uniforme evitando disparità di trattamento fra aziende – sottolineano dal ministero -, e allo stesso tempo si punta a salvaguardare il “modello aziendale” italiano costituito in grande parte da aziende a conduzione familiare per evitare l’accaparramento del demanio da parte di multinazionali o aziende speculative”. Plauso positivo per l'iniziativa è stato espresso dai principali sindacati di categoria, Sib (Confcommercio) e Fiba (Confesercenti).