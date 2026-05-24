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Confindustria riforma lo statuto, Destro vicepresidente

L’Assemblea dei delegati di Confindustria ha approvato all’unanimità la riforma dello statuto della confederazione, introducendo novità significative in materia di governance, composizione della squadra di presidenza e procedura di rinnovo del presidente.

“La revisione - spiega una nota -, nasce da un’esigenza emersa nel corso delle consultazioni per il rinnovo della presidenza confederale del 2024, alla quale il presidente Orsini e la sua squadra hanno dato seguito costituendo la Commissione di Riforma”.

Tra i principali interventi figura l’ampliamento della squadra dei vicepresidenti, che passa dagli attuali dieci fino a un massimo di sedici, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di rappresentanza, la responsabilità sulle deleghe tematiche e la partecipazione all’interno della governance confederale. Tra gli altri, assume così la carica di vicepresidente anche Leopoldo Destro, delegato per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo.

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