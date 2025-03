Contributo di accesso 2025 per Venezia, aperte le iscrizioni

È attivo da ieri il portale per procedere alla prenotazione e al pagamento del Contributo di accesso 2025 per entrare a Venezia. Accedendo al link https://cda.ve.it/it/ l’utente troverà anche tutte le informazioni relative ad eventuali esenzioni, esclusioni e registrazioni.

La novità della sperimentazione per il 2025 prevede complessivamente 54 giornate invece delle 29 dell’anno 2024. Si inizierà con un blocco unico dal 18 aprile al 4 maggio, per poi proseguire a maggio (9 e 10, 11 e 16, 17, 18, 23, 24, 25 e 30, 31), giugno (1, 2 e 6, 7, 8 e 13, 14, 15 e 20, 21, 22 e 27, 28 e 29) e luglio (4, 5, 6 e 11, 12, 13 e 18, 19, 20 e 25, 26 e 27). Il contributo sarà dovuto dalle ore 8,30 alle ore 16.

Rispetto alla sperimentazione del 2024 il contributo di accesso sarà di 5 euro per chi prenota entro il quart’ultimo giorno dal suo arrivo, mentre sarà di 10 euro per chi prenota dal terzo giorno antecedente alla visita.

Per semplificare la registrazione si è introdotto l’accesso al portale mediante Spid, Cie e Cns. L’esenzione dal contributo interessa numerose categorie, tra cui i lavoratori, i soggetti e componenti di nuclei familiari di soggetti che hanno pagato l’Imu nel Comune di Venezia, atleti e accompagnatori che accedono alla Città antica o altre isole minori della laguna per partecipare a competizioni sportive e locatari e componenti del loro nucleo familiare anagrafico di immobile sito nel Comune di Venezia, purché con contratto di locazione abitativa, ad uso non turistico. Sul sito https://cda.ve.it/it/ è pubblicata la sezione dedicata alle domande frequenti (FAQ).