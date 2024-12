Convention Bureau Italia: chiusa la sesta edizione di Italy at Hand

Si è chiusa a Torino la sesta edizione di Italy at Hand, che ha visto la partecipazione di 80 buyer da 21 Paesi e oltre 2.448 incontri B2B. Un evento che per quattro giorni ha trasformato il Piemonte nella capitale della meeting industry globale, consolidando il suo ruolo di riferimento per il turismo congressuale internazionale.

Durante la cerimonia di chiusura, il Venice Region Convention Bureau Network ha ricevuto il testimone per ospitare Italy at Hand 2025 a Venezia e in Veneto, protagonisti della prossima edizione.