Convention Bureau Roma e Lazio, 13 new entry nell’anno

Sono 13 i nuovi associati del Convention Bureau Roma e Lazio, che continua a crescere annunciando l’ingresso di tre nuovi soci, AG Group Italy, ICB Allestimenti e Pepe Catering, che si aggiungono ai dieci operatori ufficializzati a fine gennaio: Borgo della Mistica, citizenM Rome Isola Tiberina, Love IT DMC, Midas Palace Hotel, Palazzo Brancaccio, Prisma Eventi, Rose Garden Palace Roma by OMNIA Hotels, Six Senses Rome, Sofitel Rome Villa Borghese e The Production Group.

Con un aumento di capitale, il CBReL incrementa il suo network a 151 operatori e player del turismo di Roma e Lazio, distribuiti tra 130 soci e 21 partner. “Le tredici nuove adesioni in soli sette mesi - dichiara Onorio Rebecchini, presidente del Convention Bureau Roma e Lazio - testimoniano il riconoscimento da parte della filiera locale per il ruolo centrale del CBReL nella promozione della destinazione per i segmenti della meeting industry e del lusso”.

La crescita costante del CBReL è in linea con l’incremento dell’attività congressuale a Roma e nel Lazio. In base al ranking annuale rilasciato a maggio da Icca (International Congress and Convention Association), infatti, la Capitale figura tra le prime sette destinazioni al mondo per eventi e congressi internazionali e prima destinazione congressuale in Italia.