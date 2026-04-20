Convention Bureau Roma e Lazio, Raffaele Pasquini eletto presidente

Raffaele Pasquini è il nuovo presidente di Convention Bureau Roma e Lazio. La nomina è stata ufficializzata dall’Assemblea dei Soci, che ha anche rinnovato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, con l’ingresso di Raffaele Pasquini, designato da Federcongressi&eventi, e Paolo Delfini (CNA Roma), accanto ai consiglieri confermati Onorio Rebecchini (Federalberghi Roma), Stefano Fiori (Unindustria) e Daniele Brocchi (Confesercenti Roma e Lazio).

Pasquini, che succede a Vittorio Rebecchini, è direttore generale di Triumph Group International e vanta una significativa esperienza nei settori del turismo, dell’aviazione e della comunicazione, maturata in ruoli apicali nell’ambito dello sviluppo commerciale e del marketing strategico per destinazioni e grandi infrastrutture.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Onorio Rebecchini per il lavoro svolto in questi anni alla guida del Convention Bureau Roma e Lazio - dichiara il neoeletto -. Il suo impegno, unitamente a quello del Consiglio di Amministrazione, ha contribuito in modo determinante al rafforzamento del posizionamento della nostra destinazione nel panorama internazionale e alla crescita di un network sempre più solido e rappresentativo della filiera. Un ringraziamento va anche ai consiglieri uscenti Flaminia Roberti e Marco Misischia per il contributo e la professionalità dimostrati nel corso del loro mandato”.

La roadmap in programma per il 2026 prevede che il CBReL garantisca la presenza e la rappresentanza della filiera nei principali appuntamenti internazionali di settore, affiancata da un calendario di attività di business development tra cui fam trip, site inspection e iniziative promozionali di matching tra domanda e offerta, finalizzate all’attrazione di eventi, congressi e progetti di respiro internazionale. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata ai segmenti luxury e wedding, sempre più strategici.