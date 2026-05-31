Corsica Sardinia Ferries: prende il largo Mega Serena

Si chiama Mega Serena il nuovo traghetto che affianca le altre unità della flotta di Corsica Sardinia Ferries su tutte le linee servite dalla compagnia verso Corsica , Sardegna e Baleari . Mega Serena, che ha già preso il largo, è stata sottoposta a un completo restyling nei Cantieri San Giorgio di Genova e ora dispone di ambienti moderni, luminosi e confortevoli.

“L’ingresso della Mega Serena - commenta Sébastien Romani, amministratore delegato di Corsica Sardinia Ferries, rappresenta un ulteriore e fondamentale passo per la nostra crescita e conferma il costante impegno per un servizio efficiente, sicuro e attento all’ambiente”.

L’unità ha una stazza lorda di circa 39.200 tonnellate e una capacità fino a 2000 passeggeri e oltre 600 veicoli ed è dotata delle più moderne tecnologie in termini di sicurezza, sostenibilità e prestazioni. La nave è, inoltre, già equipaggiata per il collegamento elettrico da terra (shore to ship) durante le soste in porto; i lavori di finalizzazione del sistema saranno conclusi nei prossimi mesi. Un intervento che consentirà di ridurre significativamente emissioni inquinanti, rumori e vibrazioni, migliorando la qualità dell’aria e l’impatto acustico portuale.