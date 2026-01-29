Corsica Sardinia Ferries, via al recruiting

Parte il recruiting per Corsica Sardinia Ferries, che è alla ricerca di personale di macchina, camera e cucina per la stagione estiva, per 150 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta.

“Corsica Sardinia Ferries è un'azienda che pone al centro la soddisfazione del cliente, l'innovazione e la sostenibilità ambientale, contribuendo anche alla crescita professionale dei suoi dipendenti, in un ambente dinamico e accogliente e a condizioni economiche particolarmente favorevoli” afferma il Comandante d’armamento Matteo Giannelli.

Le opportunità di lavoro sulle navi del Gruppo sono rivolte, in particolare, ai seguenti profili: Ufficiali e Sottufficiali di macchina; personale di cucina; chef de rang e barman; addetti alle cabine; addetti sala /bar/ casse/receptionist /hostess.

I candidati devono essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi STCW.

Per il personale di sala/bar, la conoscenza della lingua francese e un diploma ad indirizzo alberghiero sono un valore aggiunto. Per la posizione di receptionist / hostess si ricerca prevalentemente personale con un’ottima conoscenza del francese.

Per partecipare al recruiting è sufficiente inviare il proprio curriculum attraverso il sito internet della compagnia.