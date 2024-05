Costiera Amalfitana, partono le targhe alterne contro l’overtourism

Contro l’overtourism si muove anche la Costiera Amalfitana, che da sabato 1 giugno introduce il sistema delle targhe alterne per evitare il sovraffollamento sulla strada che attraversa i famosi scenari della costa, 40 chilometri che collegano Vietri a Positano.

Il provvedimento, fino alla fine del mese di luglio, sarà attivo solo nei week end e nei giorni festivi dalle 10 alle 18, mentre in agosto e settembre interesserà tutti i giorni. Saranno interessati, oltre a Vietri sul Mare e Positano, i comuni di Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Atrani, Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Praiano.

Le deroghe

Non sono interessati dal provvedimento i mezzi a due ruote, i residenti dei 13 comuni della Costiera amalfitana più quelli di Agerola; taxi e Ncc; i mezzi di soccorso e delle forze di polizia. Il provvedimento prevede una deroga anche per gli ospiti delle strutture alberghiere ed extralberghiere che possano dimostrare di avere una prenotazione, ma solo per gli spostamenti necessari all’arrivo e alla partenza. È stata prevista una deroga anche per i lavoratori dipendenti che non siano residenti in Costiera e per i proprietari di abitazioni nei comuni oggetto del provvedimento, non residenti che dovranno esibire un’attestazione del comune.

È stato deciso inoltre di realizzare un vademecum in inglese dedicato agli stranieri, scaricabile dal sito del Distretto turistico Costa d'Amalfi e disponibile nei locali, negli infopoint e negli alberghi di tutta la Costiera, per informare i turisti delle nuove regole.