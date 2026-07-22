Cresce il turismo in Veneto, presenze a più 7,1%

Turismo in crescita in Veneto e sempre più stranieri che prediligono le strutture extralberghiere e di montagna. Questo quanto emerge dai dati diffusi da Federalberghi Veneto, relativi ai primi cinque mesi del 2026.

Secondo gli albergatori, la regione ha registrato un aumento tra gennaio e maggio del 4,6% per quanto riguarda gli arrivi e del 7,1% per quanto riguarda le presenze, superando i 19,2 milioni di visitatori totali.

L’aumento ha interessato in particolare il mese di maggio, che ha registrato un incremento delle presenze del 19,2% rispetto allo stesso mese del 2025, con il mercato italiano in leggerissimo calo dell’1% e la componente internazionale in crescita dell’11,7%, e flussi di prossimità provenienti soprattutto dall’Europa centrale.

Anche la permanenza media continua lentamente a crescere, attestandosi intorno alle 2,7 notti. Dal punto di vista delle strutture ricettive, il comparto alberghiero registra un +2,6% delle presenze, mentre l’extralberghiero ha un incremento del 12%. Le città d’arte crescono dell’8%, il lago di Garda del 4,4%, il comparto balneare del 4,1%, mentre la montagna registra un +15,9% rispetto al 2025.